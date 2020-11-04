Києву загрожує 'червона' зона через різке зростання хворих на COVID-19, – Рубан

У Києві можуть ввести додаткові обмеження через погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірусну хворобу.

А за умови подальшого зростання кількості хворих столиця має шанси опинитися в "червоній" карантинній зоні, повідомив УНН начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Коментуючи ситуацію із захворюваністю в столиці, він зазначив, що "можливо, будуть впроваджені деякі обмеження, але локально".

"Це окремі профілактичні протиепідемічні заходи за різними напрямами. Сьогодні ми перебуваємо в "помаранчевій" зоні і ситуація погіршується. Необхідно впроваджувати деякі профілактичні заходи. Я думаю, що в п'ятницю будуть прийняті рішенням міста заходи, які зараз ми розробляємо. Основна мета сьогодні – це робота з осередками (захворювання. – Ред.), робота з лікувально-профілактичними установами та забезпечення лабораторної діагностики", – пояснив він.

На питання про те, чи далеко столиці до "червоної" зони, Рубан відповів: "Ні".

"Ми можемо туди потрапити наступного тижня, якщо ситуація буде розвиватися так само", – зазначив начальник Держпродспоживслужби.

Як повідомив OBOZREVATEL, Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті, зокрема в метро.