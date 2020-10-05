Кандидат в мери Києва від “Батьківщини” Олексій Кучеренко заявив, що столиці необхідні серйозні інфраструктурні рішення, а побудувати черговий міст, сквер або фонтан за гроші киян – це не подвиг.

Про це він сказав під час зустрічі з виборцями, передає пресслужба політсили. Кучеренко зауважив, що зміни у столиці необхідно робити ефективно та якісно.

"Головне зробити це ефективно, якісно, і за той кошторис, який він коштує, щоб він не був в 2 або 3 номінали. Бо за 3 ціни зробити нам за наші кошти з "відкатами" якийсь подарунок – навіщо це треба? Ці гроші абсолютно не зайві, вони можуть піти на нашу інфраструктуру", – заявив політик.

Він нагадав киянам, що бюджет міста – це податки. За його словами, один із яскравих прикладів WOW-ефекта є скляний міст.

"Ці гроші треба сприймати не як подарунок з неба. Ми маємо повне право на контроль за їхнє використання. Міст скляний у нас з’явився, біля якого люблять гуляти кияни, але після прогулянок вони все ж повертаються до себе додому. Вони сідають у транспорт: або в громадський – і бачать, у якому він стані, або у свій особистий – і спостерігають вічні затори на дорогах. Річний бюджет Києва – 57,5 мільярдів гривень. Беремо 5 років – це 300 млрд грн. Чимала сума. А їдеш містом і не розумієш, чому немає розв’язки, тротуари розбиті, міст недобудований, немає тунелю, де він потрібен. Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення. У програмі команди “Батьківщина” пропонуються саме такі рішення", – резюмував Кучеренко.