Києву – 1538 років! Порошенко пригадав зворушливу історію кохання з дружиною

П’ятий президент України Петро Порошенко привітав Київ з 1538-річчям і пригадав, як приїхав у столицю і як зустрів свою кохану дружину. Зворушливе привітання Петро Порошенко розмістив на своєму Telegram-каналі.

Петро та Марина Порошенки Главком

"Сьогодні Києву — 1538 років. Коли я вперше приїхав у Київ, столиця якраз святкувала 1500-літній ювілей. Через півтора року саме тут я познайомився з Мариною і назавжди покохав її. У нас з’явилися свої особливі знакові місця. Наприклад, Володимирська гірка. Для всіх українців вона є символом тисячоліття християнства та боротьби України за автокефалію, а для нас є ще й символом вірності та міцності нашої родини. Саме на Володимирській гірці ми з коханою гуляли всю ніч перед тим, як я ішов в армію. Це було у 1984-му році. Тоді нам дуже важко було розлучатися, але Марина пообіцяла мене дочекатися і дотрималася слова", – розповів п’ятий президент.

АіФ Україна

Порошенко зазначив, що спогади про прожиті у місті роки стали важливою складовою його любові до Києва.

"Ці спогади залишилися у моєму серці назавжди. Це те, з чого складається прекрасна музика життя. Це те, з чого складається моя любов до Києва, моя любов до України. Київ — абсолютно дивовижне місто. Відкритий і добрий. Вихований, витончений і інтелігентний. Київ — це місто, яке не можна не любити. Вперше побачивши Київ, ви точно залишите тут частинку свого серця і закохаєтеся на все життя", – підкреслив п’ятий президент.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що День Києва через карантин відзначать у соцмережах та на телебаченні. Попри обмеження програма дистанційного святкування є дуже насиченою.