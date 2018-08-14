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Кашляли на копа: у Києві неадеквати накинулися з ножем на перехожих

5.4тЧитати новину російською

У ніч на 14 серпня в Києві на вулиці Щербаківського невідомі з ножем напали на перехожих.

Дівчата у супроводі молодого чоловіка йшли у сторону площі Валерія Марченка. Поруч з'явилася п'яна компанія. Після словесної перепалки неадекватні хлопці напали з ножем на перехожих, повідомляє "Інформатор".

Дівчата викликали поліцію. Підозрюваних спіймали і закували в наручники. При цьому затримані вели себе неадекватно: нецензурно висловлювалися про правоохоронців і звичайних людей. Один із підозрюваних стверджував, що у нього туберкульоз і кашляв на патрульних. Це тривало до тих пір, поки йому не одягли на обличчя марлеву маску.

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Усі учасники конфлікту були доставлені в районне управління поліції для подальшого розгляду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція затримала підозрюваного у вбивстві іноземця. У момент арешту він ножем бив жінку, а пізніше зі зброєю кинувся на правоохоронців.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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