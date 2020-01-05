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5 січня • оновлено в 22:03
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Караоке замість лотерей в Києві: з'явилося секретне відео з камер

2.8т
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Після того, як українці в соцмережах обурилися "ребрендингу" раніше закритих незаконних точок грального бізнесу в VIP-караоке і онлайн-казино "Simple Games" в мережі показали, що насправді відбувається в нововідкритих закладах.

Відповідне відео в своєму Telegram-каналі виклав українських журналіст і блогер Андрій Павловський, який знімав те, що відбувається, на приховану камеру.

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"У соцмережах активно обговорюють фотографії, де замість вивіски "лотерея" з'явилася "караоке". Користувачі запідозрили, що там йде підпільна гра, а відкриті зали просто платять силовикам за нелегальну роботу. Ми вирушили в рейд по закладах, щоб перевірити це", – написав журналіст.

Караоке замість лотерей в Києві: з'явилося секретне відео з камер

Telegram-канал Павловського

Караоке замість лотерей в Києві: з'явилося секретне відео з камер

Telegram-канал Павловського

Караоке замість лотерей в Києві: з'явилося секретне відео з камер

Telegram-канал Павловського

Караоке замість лотерей в Києві: з'явилося секретне відео з камер

Telegram-канал Павловського

Як виявилося, дійсно більшість залів були закриті, а в переобладнаних відкрито караоке.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на місці раніше закритих незаконних точок грального бізнесу відкривають караоке і онлайн-казино "Simple Games".

Відзначимо, що 20 грудня Кабінет міністрів прийняв постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Україна
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