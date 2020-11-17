Карантин вихідного дня в Києві: в мерії повідомили плани на 21-22 листопада

У суботу та неділю – 21 і 22 листопада – в Києві діятиме карантин вихідного дня. Міська влада не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження, але хотіла б бачити рішення уряду про компенсатори для бізнесу.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів радник київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко. "Нажаль, у нас немає вибору стосовно того, погоджуватись чи не погоджуватись з цими обмеженнями. Постанова Кабінету міністрів є нормативно-правовий акт, і ми його маємо виконувати", – сказав він.

За словами чиновника, за виконанням карантинних обмежень повинні слідкувати органи Національної поліції.

Разом з тим він повідомив, що "на вихідні припадає близько 40% доходів підприємців". "Тому неодноразово ми говорили про те, що Кабінет міністрів має думати про певні компенсатори для бізнесу", – наголосив Бондаренко.

Як писав OBOZREVATEL, 17 листопада Верховна Рада розглядала питання про скасування карантину вихідного дня. Рішення не було ухвалено. Таким чином, відповідна постанова КМУ залишилася чинною.