Карантин через коронавірус: як у Києві працюватиме метро

Обмеження в зв'язку з карантином через поширення коронавірусу – починаючи з 12 березня в Києві і загалом по Україні до 3 квітня – не зачеплять громадський транспорт у столиці.

Він поки що працюватиме в штатному режимі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Однак водночас весь рухомий склад метро, міських електричок, а також трамваїв, тролейбусів і маршруток будуть двічі в день обробляти дезінфікуючими речовинами.

Метро Києва працюватиме в звичному режимі в умовах карантину

Зазначається, що також у звичайному режимі працюватимуть залізничні вокзали й аеропорти.

Хоча авіакомпанія МАУ через коронавірус уже заявила про скасування рейсів до багатьох країн, де спостерігається епідемія COVID-19.

Гостей та мешканців столиці просять поставитися до цього з розумінням і не панікувати. А мер Києва Віталій Кличко закликав негайно звертатися до лікаря у разі поганого самопочуття.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19. На своєму сайті Кабмін розповів про те, що зміниться.

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