Карантин через коронавірус: як у Києві працюватиме метро

Обмеження в зв'язку з карантином через поширення коронавірусу – починаючи з 12 березня в Києві і загалом по Україні до 3 квітня – не зачеплять громадський транспорт у столиці.
Він поки що працюватиме в штатному режимі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Однак водночас весь рухомий склад метро, міських електричок, а також трамваїв, тролейбусів і маршруток будуть двічі в день обробляти дезінфікуючими речовинами.
Метро Києва працюватиме в звичному режимі в умовах карантину
Зазначається, що також у звичайному режимі працюватимуть залізничні вокзали й аеропорти.
Хоча авіакомпанія МАУ через коронавірус уже заявила про скасування рейсів до багатьох країн, де спостерігається епідемія COVID-19.
Гостей та мешканців столиці просять поставитися до цього з розумінням і не панікувати. А мер Києва Віталій Кличко закликав негайно звертатися до лікаря у разі поганого самопочуття.
Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19. На своєму сайті Кабмін розповів про те, що зміниться.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".