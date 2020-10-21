Кандидат у мери Києва Попов пообіцяв запустити програму капітального ремонту столичних хрущовок

Києву потрібна програма модернізації застарілого житлового фонду, і вона почнеться після виборів.

Про це заявив кандидат у мери Києва від партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Попов під час інспекції житлових будинків міста.

"Програма капітального ремонту застарілого житлового фонду – це те, що потрібно розробити вже зараз. Це не швидкий проєкт, але він потрібний, оскільки в застарілому житловому фонді живуть 400 тисяч киян", – заявив Попов.

За словами політика, пришвидшити розв'язання питання можна, якщо використовувати досвід Європейських країн, які реалізували схожі програми.

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"У цей проєкт потрібно закласти і повний капітальний ремонт старого житлового фонду, і заміну застарілих комунікацій. Також ми передбачимо кошти на заміну асфальту на міжбудинковому просторі й модернізацію освітлення. Наша програма зможе дати нове життя цілим районам і зробити їх комфортними та безпечними", – підсумував кандидат у мери Києва.

Також план дій Олександра Попова передбачає рішення про те, що оплату обслуговування прибудинкових територій повинен узяти на себе замість жителів Києва міський бюджет, що дасть змогу знизити квартплату на 20-25%.