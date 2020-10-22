Кандидат в мери Києва Попов пообіцяв відновити безкоштовну і доступну медицину в місті

Нова київська влада повинна відновити систему охорони здоров'я, зруйновану медреформою.

Про це заявив кандидат в мери Києва від партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Попов під час відвідування медичних установ міста.

"Тема медицини зараз стала актуальною для кожного жителя Києва. І в цій ситуації ми бачимо, що система охорони здоров'я зруйнована реформою останніх років. Лікарі звільняються, а жителі міста не мають того рівня безкоштовного медобслуговування, який був сім років тому. Мета нашої команди після виборів – відновити міську медицину, зробивши медпослуги доступними і якісними", – заявив Попов.

Політик повідомив, що "Опозиційна платформа – За життя" на рівні парламенту вже вживає заходів, спрямованих на ліквідацію негативних наслідків "медреформи Супрун".

"Після виборів ми будемо вести ту ж політику в Києві. Необхідно збільшити фінансування охорони здоров'я з державного бюджету, щоб не дати знищити мережу поліклінік і лікарень міста. Необхідно відкрити нові амбулаторії, щоб первинна медична допомога була поруч з будинком кожного жителя міста. І окремим рішенням необхідно ввести для киян комунальну медичну страховку, яка зробить лікування доступним і якісним", – розповів він.

На думку кандидата в мери Києва від "Опозиційної платформи – За життя", міська влада не повинна чекати, поки проект страхової медицини візьмуть на рівні країни.

"Ми можемо ніколи цього не дочекатися. А киянам потрібна медична допомога сьогодні, завтра і кожен день. У нас вже є механізми, за допомогою яких можна запустити муніципальну програму страхової медицини. "Карта киянина" стане одночасно і страховою картою, за допомогою якої жителі міста будуть отримувати безкоштовне медичне обслуговування у всіх київських клініках", – підсумував Попов.

Нагадаємо, в період керівництва Олександра Попова Київською міськдержадміністрацією було капітально відремонтовано і укомплектовано сучасним обладнанням інфекційне відділення Олександрівської лікарні. На даний момент це єдина медустанова Києва, здатна проводити повноцінне лікування коронавірусу.