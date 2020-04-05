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5 квітня • оновлено в 09:32
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"Качки" з Гідропарку назвали Кабмін злочинцями і оголосили бойкот карантину. Відео

2.8т
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У Києві спортсмени продовжують займатися в "качалці під відкритим небом" у Гідропарку, незважаючи на карантин через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Як заявив у Facebook спортсмен-активіст Михайло Ковальчук, вони готові чинити опір поліції в разі спроб закриття "качалку" (щоб подивитися фото і відео, поскрольте новину вниз).

На його думку, постанова Кабінету міністрів про посилення карантину порушує Конституцію України, так як в країні не введено ні військовий, ні надзвичайний стан.

"Звертаюся до всіх, хто має якесь відношення до правоохоронних органів. Закликаю вас – читайте Конституцію, не виконуйте злочинні накази!", – закликав активіст.

"Качалка" в Гідропарку

"Качалка" в Гідропарку

Він вважає, що українців вже залякали "цими вірусами та епідеміями".

"Переважна більшість депутатів не веде здоровий спосіб життя. Хочете штрафувати – йдіть до Верховної Ради! Там 400 дармоїдів сидить, які систематично приймають антиукраїнські закони на користь своїх власних роздутих, гладких животів", – сказав Ковальчук.

За словами активіста, спортсмени на відміну від влади не продають посади.

Також він підкреслив, що здоровим людям не потрібно носити маски в період карантину.

У самій "качалці" Ковальчук поспілкувався з літнім спортсменом, який повідомив, що ця територія не є ні лісом, ні парком, ні спортивним майданчиком, а до прибережної зони понад 100 метрів, тому постанова Кабміну на неї не поширюється.

"Я закликаю всіх спортсменів і прихильників здорового способу життя брати участь у нашій боротьбі за вільний простір, здоров'я, не тільки фізичне, а й розумове, так як здоровий глузд понад усе", – зазначив активіст.

"Качки" з Гідропарку назвали Кабмін злочинцями і оголосили бойкот карантину. Відео

Скрін відео

"Качки" з Гідропарку назвали Кабмін злочинцями і оголосили бойкот карантину. Відео

Скрін відео

"Качки" з Гідропарку назвали Кабмін злочинцями і оголосили бойкот карантину. Відео

Скрін відео

"Качки" з Гідропарку назвали Кабмін злочинцями і оголосили бойкот карантину. Відео

Скрін відео

"Качки" з Гідропарку назвали Кабмін злочинцями і оголосили бойкот карантину. Відео

Скрін відео

"Качки" з Гідропарку назвали Кабмін злочинцями і оголосили бойкот карантину. Відео

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня в Гідропарку люди спортивної статури накинулися на знімальну групу телеканалу ZIK, яка знімала сюжет про "качалку".

З понеділка, 6 квітня, в Україні істотно посилюються карантинні заходи. Так, громадянам буде заборонено виходити на вулицю і відвідувати громадські місця без медичної маски, а також відвідувати парки, сквери та інші зони відпочинку.

У Києві будуть проводитися рейди по виявленню закладів, які порушують карантин.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Теги
спорт карантин вірус
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