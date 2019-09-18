"Його зрадила Батьківщина!" Актор "Кіборгів" вразив одкровенням про "мінера" моста Метро

Актор і учасник АТО на Донбасі Роман Семисал, який знявся в гучному фільмі "Кіборги", розповів про Олексія Белька, який "захопив" міст Метро в Києві.

Одкровенням поділився він на своїй сторінці в Facebook, назвавши військового товаришем.

"Нас мобілізували в один день. Я помітив його одразу в Деснянському військкоматі, тому що він прийшов у камуфляжі з двома прапорами на рукавах – українським і татарським. Він помітив мій погляд і сказав, що буде воювати ще й за татар, оскільки вони в Криму за себе не воювали", – написав Семисал.

Актор "Кіборгів" вразив одкровенням про Бельке

"Він мені одразу сподобався. Він був рішуче налаштований на війну, багато не говорив, сказав, що служив у морській піхоті і тепер хоче бути снайпером. Запитав мене, чи не хочу я працювати з ним у снайперській парі. Я теж сподобався Олексію, бо: по-перше – сказав, що у нього гарна дружина (досі пам'ятаю, як вони цілувалися перед відправкою), а по-друге – з усього вагону не пиячили тільки двоє – Олексій і я", – поділився він.

Далі, за словами Семисала, Бельку вдалося потрапити до десантників і вони тепло попрощалися.

"Я дзвонив йому кілька разів і в АТО, і після демобілізації, але безрезультатно. Кілька років тому знайшов його сторінку в Facebook, зрозумів, що Олексій живий, здоровий, порадів за нього, але так і не зв'язався з ним. Я не знав ще, які вимоги він висував, але здогадувався. Потім прочитав, що Олексій вимагає від нової влади припинити капітуляцію на Донбасі", – розповів актор.

Белька, який "захопив" міст Метро, затримала поліція Київ Оперативний

За словами Семисала, він не схвалює вчинок Белька, однак повністю підтримує його позицію.

"Те, що робить нинішня влада – відведення військ, "формула Штайнмайера", ганебний обмін полоненими, розмови про потепління відносин із РФ, припинення співпраці з американськими військовими інструкторами – це капітуляція! Не за це Олексій наражав себе на смерть на війні. Я його не виправдовую, але розумію його відчай і біль. Біль солдата, якого зрадила Батьківщина", – висловився актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Увечері 18 вересня в Києві на мосту Метро чоловік влаштував стрілянину, погрожуючи підірвати конструкцію.

Через НП заблокували одну з гілок столичного метро. Незабаром роботу відновили.

"Терориста" з моста Метро затримала поліція.

Раніше стало відомо, що чоловік, який захопив міст, є вихідцем із Криму, і, ймовірно, воював на Донбасі.

Фоторепортаж із місця подій можна подивитися тут.

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