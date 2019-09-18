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19 вересня • оновлено в 00:31
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"Його зрадила Батьківщина!" Актор "Кіборгів" вразив одкровенням про "мінера" моста Метро

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Актор і учасник АТО на Донбасі Роман Семисал, який знявся в гучному фільмі "Кіборги", розповів про Олексія Белька, який "захопив" міст Метро в Києві.

Одкровенням поділився він на своїй сторінці в Facebook, назвавши військового товаришем.

"Нас мобілізували в один день. Я помітив його одразу в Деснянському військкоматі, тому що він прийшов у камуфляжі з двома прапорами на рукавах – українським і татарським. Він помітив мій погляд і сказав, що буде воювати ще й за татар, оскільки вони в Криму за себе не воювали", – написав Семисал.

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Актор "Кіборгів" вразив одкровенням про Бельке

Актор "Кіборгів" вразив одкровенням про Бельке

"Він мені одразу сподобався. Він був рішуче налаштований на війну, багато не говорив, сказав, що служив у морській піхоті і тепер хоче бути снайпером. Запитав мене, чи не хочу я працювати з ним у снайперській парі. Я теж сподобався Олексію, бо: по-перше сказав, що у нього гарна дружина (досі пам'ятаю, як вони цілувалися перед відправкою), а по-друге з усього вагону не пиячили тільки двоєОлексій і я", – поділився він.

Далі, за словами Семисала, Бельку вдалося потрапити до десантників і вони тепло попрощалися.

"Я дзвонив йому кілька разів і в АТО, і після демобілізації, але безрезультатно. Кілька років тому знайшов його сторінку в Facebook, зрозумів, що Олексій живий, здоровий, порадів за нього, але так і не зв'язався з ним. Я не знав ще, які вимоги він висував, але здогадувався. Потім прочитав, що Олексій вимагає від нової влади припинити капітуляцію на Донбасі", – розповів актор.

Белька, який "захопив" міст Метро, затримала поліція

Белька, який "захопив" міст Метро, затримала поліція

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За словами Семисала, він не схвалює вчинок Белька, однак повністю підтримує його позицію.

"Те, що робить нинішня владавідведення військ, "формула Штайнмайера", ганебний обмін полоненими, розмови про потепління відносин із РФ, припинення співпраці з американськими військовими інструкторамице капітуляція! Не за це Олексій наражав себе на смерть на війні. Я його не виправдовую, але розумію його відчай і біль. Біль солдата, якого зрадила Батьківщина", – висловився актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Новини Києва та Київської області АТО на Донбасі
Місце
Україна Київ
Тег
Донбас
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