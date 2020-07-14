Ігор Мірошниченко: у киян щодня крадуть пісок на десятки мільйонів, поліція бездіє

Близько місяця минуло відтоді, як депутат Київради від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко звинуватив нардепа Миколу Тищенка у спробі підкупу киян перед місцевими виборами за допомогою "краденого піску". За даними свободівця, боротьбу за омріяне мерське крісло Тищенко вирішив вести, що називається, дешево і сердито: розвозячи по одному з районів Києва пісок для дитячих пісочниць. Мірошниченко стверджує: Тищенко тут суттєво "заощадив", адже цей пісок був видобутий без жодних дозволів і ліцензій.

Заява Мірошниченка викликала чималий резонанс – і привернула увагу до більшої проблеми: прямо зараз у Голосіївському районі Києва усупереч рішенням Київради компанії, пов’язані з колишнім нардепом, використовують як склад для ймовірно нелегально видобутого піску.

Що насправді коїться на Промисловій, 4, і чому ні влада, ні правоохоронці не здатні зупинити фактично скоєння злочину – ми поговорили з Ігорем Мірошниченком.

Ігор Мірошниченко, депутат Київської міської ради від ВО "Свобода" 24 канал

– Ігорю, розкажіть, що насправді відбувається довкола земельної ділянки на Промисловій, 4? Чи дійсно цю ділянку орендар – компанія "Мостобуд" – використовує незаконно?

– Якщо коротко, то у грудні 2018 року Київська міська рада ухвалила рішення про розірвання договору з компанією "Мостобуд", за яким ця компанія отримувала в оренду земельну ділянку розмірами понад 17 га. Рішення про розірвання договору було ухвалене на 3 підставах.

Перша – злісна несплата орендної плати, на той момент заборгованість "Мостобуду" перевалила за 100 млн грн.

Друга підстава – суборенда, не погоджена з Київською міською радою, що заборонено, зокрема, договором оренди. Компанія "Мостобуд" на час розірвання договору оренди передала земельну ділянку у суборенду компанії "Мостобуд Транс". І не погодила це з Київською міською радою.

І третя підстава для розірвання договорю полягала у нецільовому використанні орендарем земельної ділянки. Замість розташування там виробничої бази (під що, власне, вона надавалася), компанія "Мостобуд" використовувала землю під складування піску, незаконно добутого компанією "Собі".

Саме тому ми у грудні 2018 року розірвали договір із "Мостобудом": за це проголосувала абсолютна більшість депутатів Київради.

Але компанія "Мостобуд" почала оскаржувати рішення Київради – і у лютому 2019 року домоглася судової ухвали, якою зупинялося рішення КМР. І поки готувався позов по суті – виконання рішення депутатів було заблоковане.

– Воно заблоковане і досі? Чи ця суперечка вже вирішена в судах?

– "Мостобуд" зрештою суди програв. Зокрема, у травні цього року суд відмовив їм у задоволенні позовних вимог у повному обсязі. Тож, гадаю, не помилюся, якщо скажу, що шансів відновити цей договір оренди через суди у "Мостобуду" вже немає.

– Шансів немає, а ділянка, наскільки я розумію, є…

– Так, попри те, що Київрада ще півтора роки тому вирішила розірвати договір оренди – компанія "Мостобуд" продовжує використовувати землю під складування піску компанії "Собі". Щодня звідти пісок вивозиться десятками вантажівок.

– А ця компанія там звідки взялася?

– Вони там перебувають на підставі договору купівлі-продажу, згідно з яким компанія "Мостобуд Транс", яка незаконно отримала цю ділянку від "Мостобуду" в суборенду, продала компанії "Собі" своє майно, яке вона там побудувала. Ну як майно? 150 кв м, кіоски.

Третя компанія купила те майно. Договір купівлі-продажу було укладено вже після розірвання договору оренди. Однак попри це "Собі" внесла в реєстр власності не тільки це майно, але й договір оренди, який на праві переходу власності вона собі зареєструвала у реєстр власності. Хоча цей договір оренди, повторюся, розірвано. Та і компанія "Мостобуд Транс" цього договору в реєстр прав власності не вносила.

Тобто має місце чітка змова між реєстратором і фірмою, яка нині, за документами, принаймні, і користуючись внесеним у реєстр власності записом використовує земельну ділянку на Промисловій, 4.

– Якщо є така змова – чи було зроблено хоч щось, аби повернути ситуацію у русло законності і зупинити протиправні дії?

– Звісно. Я як депутат Київради разом з юристами підготував від імені КМДА скаргу. І передав її Кличкові, який, зі свого боку, 17 червня звернувся з нею до комісії у Мін'юсті, яка в місячний термін має розглянути цю скаргу – і відреагувати на неї. У скарзі ми вимагаємо, аби з рестру власності було видалено договір, який туди внесла оця компанія, що має у власності 150 кв м нерухомості. І прикривається сьогодні тим, що у реєстр власності внесено і договір оренди.

Втім, нашу скаргу Мін'юст досі не розглянув. Хоча я, наприклад, вважаю, що зволікати тут не можна. Скарга має бути розглянута негайно. Бо лише так можна припинити незаконний вивіз піску із земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності. Громада у цьому дуже зацікавлена.

– Чому?

– "Мостобуд", як я вже казав, має велику заборгованість перед бюджетом. На момент розірвання договору оренди – понад 100 млн грн. Зараз, з урахуванням пені, сума вже перевалила за 200 млн. "Мостобуд" – банкрут. Тому стягнути з компанії суму заборгованості майном не вийде. Єдине, що ми можемо зробити, аби повернути в бюджет гроші, які місто недоотримало внаслідок злочинної діяльності компанії "Мостобуд" – це арештувати пісок та інше майно на ділянці. Й у разі позитивного рішення суду, місто зможе цей пісок продати і повернути кошти до бюджету.

Тому я, окрім скарги до Мін'юсту, яку подавали від КМДА, підготував ще й звернення на прокурора Києва пана Говду. У зверненні описана вся ситуація. І я там вимагаю у порядку нагляду прокуратури сприяти, аби в рамках кримінального провадження, яке вже давно порушене за фактом незаконного видобутку піску, незаконного використання земельної ділянки і порушення земельного та містобудівного законодавства – арештувати все майно і весь пісок, який перебуває на території.

Без таких рішень пісок на десятки мільйонів гривень щодня вивозиться на заводи, що виготовляють бетон, і на будівельні майданчики. Усе це відбувається прямо зараз.

– Ви кажете, пісок видобутий незаконно. На чому базується ваше твердження?

– Здебільшого він дійсно видобутий "у чорну" – без ліцензій, без спецдозволу. А промисловий видобуток піску передбачає отримання спецдозволу.

Тому ми будемо добиватися, аби найближчим часом незаконний майданчик на Промисловій, 4, на якому зберігається нелегальний пісок, було закрито. А весь пісок був вилучений на користь територіальної громади.

– Чи реагують якось на ситуацію правоохоронні органи?

– Хіба що потурають цьому грабежу. Кажу так, тому що поліція жодним чином не перешкоджає тому, що відбувається. Пісок вивозять без документів. Автомобілі, які представляють різні компанії, документують, назви фірм, куди вивозиться пісок – відомі. Але їм жодним чином не перешкоджають. Жодних санкцій проти них не застосовують.

Ми звернулися зараз до Департаменту благоустрою щодо демонтажу паркану, яким огороджена ця земельна ділянка. Бо якщо ділянка сьогодні в судах ще оскаржується, то паркан там точно встановлений незаконно. Тож місто може вжити заходів щодо його демонтажу. У департаменті нам пообіцяли це зробити якнайшвидше. І щоб прискорити процес, плануємо звернутися ще й до Кличка.

– Що дасть цей демонтаж?

– Без паркану громаді буде легше вже гуртом перешкоджати злодіям красти пісок.

– Давайте поговоримо про те, хто стоїть за незаконним видобутком і продажем піску, за всією цією історією?

– Окрім компанії, яка незаконно складує пісок на Промисловій, 4, цей майданчик "дахує" головний "смотрящий" Києва Денис Комарницький та його протеже Микола Тищенко, який планує податися у мери столиці. Саме з цього майданчика, за моєю інформацією, Тищенко розвозить пісок по дворах Святошинського району. Це крадений пісок.

Микола Тищенко зараз взагалі намагається глибоко зануритися у піскову тему. Саме звідти він черпає зараз значну частину ресурсів, які витрачає, наприклад, на зовнішню рекламу.

А у лютому Тищенко вніс у Верховну Раду ганебний законопроєкт, який поки не став законом, але має всі шанси ним стати. Цей законопроєкт дозволяє фактично без дозволу видобувати пісок у промислових масштабах – під виглядом днопоглиблення і берегоукріплення. Це означає, що будь-яка контора "Роги і копита" без спецдозволу, без сплати відповідного мита та інших платежів і без обліку може видобувати пісок у руслі річок та озер України. Під виглядом турботи про екологію – екологію будуть знищувати. І намиватимуть пісок у промислових масштабах ще у більших обсягах, ніж це робиться зараз.

Звичайно, ми виступаємо проти цього. Ми вважаємо, що Держгеонадра мають видавати спецдзволи, попередньо перевіряючи компанії і, що вкрай важливо, чітко вказуючи майданчики, де можна видобувати пісок і де це не шкодить екології та інфраструктурі.

Бо те, що відбувається зараз у Києві – це реальна шкода і загроза, як одному, так і іншому.

– Чи задіяний у цій схемі власник "Мостобуду"?

– Безперечно. Компанією "Мостобуд" володіє пан Продіус, колишній народний депутат, один з очільників "бурштинової мафії". Ми ж усі добре пам’ятаємо історію перестрілок на Волині. І зараз, за нашою інформацією, у темі не лише він, а й колишній очільник ДАБІ Сергій Кучер.

Ну і компанія "Собі", яка, як я вже казав, незаконно, без спецдозволів видобуває у руслі Дніпра пісок (там, де це заборонено) – також зацікавлена у тому, аби складувати на цій земельній ділянці пісок.

– Ви згадували про кримінальне провадження, відкрите стосовно незаконного видобутку піску… Хоча б якийсь рух у цій справі є?

– Поки я бачу лише бурхливу імітацію діяльності з боку поліції. Вони, типу, розслідують. Але за фактом жодним чином не притягають до відповідальності винних і не готові передати справу до суду.

Поліції вигідно, щоб незаконне вивезення з цього майданчика нелегального піску продовжувалося. Бо на цій схемі заробляють не тільки Комарницький із Тищенком, але і поліція, а можливо – ще й прокурори та міські чиновники. Тому все відбувається саме так, як ми бачимо.