Інтер'єр старого ЦУМу в Києві згадали в мережі. Атмосферні фото

Анна Прийма Кияни 04:21, 11.12.2020

Архівні знімки Центрального універсального магазину (ЦУМ) у Києві опублікували в мережі.

Світлинами поділилася Ніна Боїч на сторінці "Старі фото Києва" у Facebook. Це була справжня будівля і зовні, і всередині, на відміну від масових проєктів сучасних ТЦ", – написала вона.

Будівля ЦУМу розташована в центрі міста, на перетині вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького. З 2012-го по 2017 рік у ньому провели повну реконструкцію зі збереженням історичного фасаду й повною заміною внутрішньої частини будівлі.

Новорічні іграшки в ЦУМі
Продаж тканин
Одяг у ЦУМі
Сходи в ЦУМі
Верхній одяг
Одяг у ЦУМі
Килими в ЦУМі
Каса в ЦУМі
Посуд у ЦУМі

В архітектурному середовищі Києва вона є рідкісним зразком громадського будинку в стилі арт-деко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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