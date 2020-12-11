Інтер'єр старого ЦУМу в Києві згадали в мережі. Атмосферні фото

Архівні знімки Центрального універсального магазину (ЦУМ) у Києві опублікували в мережі.

Світлинами поділилася Ніна Боїч на сторінці "Старі фото Києва" у Facebook. Це була справжня будівля і зовні, і всередині, на відміну від масових проєктів сучасних ТЦ", – написала вона.

Будівля ЦУМу розташована в центрі міста, на перетині вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького. З 2012-го по 2017 рік у ньому провели повну реконструкцію зі збереженням історичного фасаду й повною заміною внутрішньої частини будівлі.

В архітектурному середовищі Києва вона є рідкісним зразком громадського будинку в стилі арт-деко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: