Інклюзивний футбол для дітей: у Києві стартував благодійний проєкт

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Кияни
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Інклюзивний футбол для дітей: у Києві стартував благодійний проєкт

В українській столиці стартував благодійний проєкт, мета якого - створити інклюзивні умови для дитячих занять футболом у Києві і популяризувати інклюзивні колективні види спорту в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на kp.ua.

Упродовж 9 місяців 60 дітей відвідуватимуть щотижневі тренування з футболу на НСК "Олімпійський". Тренування проводитимуть висококваліфіковані тренери-педагоги з корекції поведінки дітей з особливостями у розвитку.

Інклюзивний футбол для дітей: у Києві стартував благодійний проєкт 01

Тренування спрямовані на фізичний розвиток дітей, засвоєння навичок гри у футбол і розвиток навичок командної гри.

Якщо карантинні заходи введуть, то тренування проходитимуть в онлайн-форматі. Відео-тренування створені з урахуванням можливостей проведення занять у домашньому просторі і з обмеженою кількістю спортивного спорядження.

До речі, в рамках проєкту буде проведено перший в Україні інклюзивний чемпіонат з футболу для дітей.

Інклюзивний футбол для дітей: у Києві стартував благодійний проєкт 02

Реалізація проєкту стала можливою за підтримки українського футболіста Олександра Зінченка, напівзахисника і лівого захисника англійського "Манчестер Сіті" і національної збірної України, який виступив меценатом і співзасновником "Інклюзивного футболу для дітей".

Завдяки таким проєктам, в України є всі можливості для того, щоб створити інклюзивні умови для кожного члена суспільства. Залишається лише докласти зусиль, щоб цей момент настав якомога швидше.

Інклюзивний футбол для дітей: у Києві стартував благодійний проєкт 03

Партнером проєкту виступила компанія Puma, яка забезпечила дитячі групи спортивним спорядженням і формою.

Команда Благодійного фонду SG Charity вже не перший рік займається розвитком інклюзії в Україні (проєкти для дітей з аутизмом "Світ всередині", проєкт з підтримки літніх людей "Добрі справи"

А також важливою частиною процесу створення інклюзивного суспільства є інформування його членів щодо проблематики цього процесу і необхідність залучення кожного.

Інклюзивний футбол для дітей: у Києві стартував благодійний проєкт 04