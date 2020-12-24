Інклюзивний футбол для дітей: у Києві стартував благодійний проєкт

В українській столиці стартував благодійний проєкт, мета якого - створити інклюзивні умови для дитячих занять футболом у Києві і популяризувати інклюзивні колективні види спорту в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на kp.ua.

Упродовж 9 місяців 60 дітей відвідуватимуть щотижневі тренування з футболу на НСК "Олімпійський". Тренування проводитимуть висококваліфіковані тренери-педагоги з корекції поведінки дітей з особливостями у розвитку.

Тренування спрямовані на фізичний розвиток дітей, засвоєння навичок гри у футбол і розвиток навичок командної гри.

Якщо карантинні заходи введуть, то тренування проходитимуть в онлайн-форматі. Відео-тренування створені з урахуванням можливостей проведення занять у домашньому просторі і з обмеженою кількістю спортивного спорядження.

До речі, в рамках проєкту буде проведено перший в Україні інклюзивний чемпіонат з футболу для дітей.

Реалізація проєкту стала можливою за підтримки українського футболіста Олександра Зінченка, напівзахисника і лівого захисника англійського "Манчестер Сіті" і національної збірної України, який виступив меценатом і співзасновником "Інклюзивного футболу для дітей".

Завдяки таким проєктам, в України є всі можливості для того, щоб створити інклюзивні умови для кожного члена суспільства. Залишається лише докласти зусиль, щоб цей момент настав якомога швидше.

Партнером проєкту виступила компанія Puma, яка забезпечила дитячі групи спортивним спорядженням і формою.

Команда Благодійного фонду SG Charity вже не перший рік займається розвитком інклюзії в Україні (проєкти для дітей з аутизмом "Світ всередині", проєкт з підтримки літніх людей "Добрі справи"

А також важливою частиною процесу створення інклюзивного суспільства є інформування його членів щодо проблематики цього процесу і необхідність залучення кожного.