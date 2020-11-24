Інфекціоніст запропонував альтернативу госпіталям на місці Палацу спорту і ВДНГ в Києві

Замість Палацу спорту, стадіонів і інших великих об'єктів в Києві потрібно поділити всі амбулаторії за призначенням.

Про це заявив інфекціоніст клінічної лікарні №4 в Києві Євген Дубровський, зазначивши, що таким чином, необхідно налагодити нормальний прийом для великої кількості заражених, пише Vgorode.

Лікар описує ситуацію, яка склалася зараз у медустановах, як плутанину.

"Найоптимальніший варіант в такій ситуації – відкриття Covid-амбулаторії, де будуть прийматися виключно хворі на коронавірус або з підозрою на нього", – зазначив медик.

За його словами, це допоможе хоча б частково розірвати ланцюжок і ефективно допомагати хворим.

Інфекціоніст відразу ж зазначив, що кадрів не вистачає вже зараз: лікарі валяться з ніг від такої напруженої роботи і якщо щось не змінити, взимку настане колапс системи медичної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-чиновниця МОЗ розкритикувала перетворення Палацу спорту і ВДНГ в госпіталі.

Надсилайте нам свої історії про ситуацію з лікуванням COVID-19 в вашому населеному пункті з фото і відео на info@obozrevatel.com