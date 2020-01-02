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2 січня • оновлено в 18:03
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"Їм нема куди йти!" У "Феофанії" озвучили тривожні дані про звільнених полонених

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90% звільненим із полону у результаті обміну українцям нема куди йти після виписки з лікарні, оскільки у них немає житла.

Таку заяву під час брифінгу зробив заступник головлікаря "Феофанії" Андрій Строкань. За його словами, наразі критичних проблем зі здоров'ям у звільнених українців немає.

Водночас він уточнив, що через кілька днів із пацієнтами проводитимуться амбулаторний і психологічний етапи відновлення.

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Обмін полоненими

Обмін полоненими

ТСН

"Велике навантаження падає на соціальні служби щодо надання допомоги даній категорії пацієнтів, бо у більшості з них немає житла, їм нема куди йти. Це першочергове завдання, вирішити ці проблеми, наступний етап вирішити і закрити його після виписки із клінічної лікарні "Феофанія", – сказав Строкань.

Нагадаємо, за словами лікарів "Феофанії", звільнені з полону "Л/ДНР" українці отримали посттравматичні стресові розлади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", у ході якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.

Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.

Після обміну в Росії зажадали, щоб Україна закріпила в Конституції особливий статус Донбасу.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Grich Lara
Grich Lara
А сім'ї де,невже всі круглі сироти
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я не понимаю, а раньше они где жили? 90% из них бомжи?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Кристина Стефанова, для подобных тебе кремле-йопиков нужны разъяснения? Сама не способна понять? На оккупированных территориях они жили. Там, где сейчас царит "рузький мир".
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