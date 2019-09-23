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23 вересня • оновлено в 13:36
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"Їдьте до Львова, селюки!" Паб у Києві потрапив у мовний скандал

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У популярному київському пабі на Позняках спалахнув мовний скандал. Персонал відмовив ветеранам війни на Донбасі та активістам в обслуговуванні українською мовою і грубо їх образив.

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook розповів координатор громадської організації "СІЧ", представник Муніципальної варти Києва Сергій Мазур.

За його словами, після прохання відвідувачів співробітники закладу агресивно відреагували на нього і навіть отримали підтримку з боку деяких нетверезих клієнтів.

"Їдьте до Львова і там розмовляйте своєю українською. Село. Селюки", – огризнулися в пабі на звернення ветеранів.

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Паб, де спалахнув скандал

Паб, де спалахнув скандал

Facebook Сергія Мазура

"Крім образ, адміністрація нацькувала і двох "биків". Вони намагалися пояснити, щоб присутні менше вийо... зі своєю мовою. Далі приїхала поліція і все. Ніби конфлікту немає", – розповів про подальший розвиток подій Мазур.

Однак патріоти не мали наміру прощати таке ставлення до української мови й заручилися підтримкою безлічі громадських активістів і ветеранів, які раптово прийшли у паб із перевіркою.

"У результаті адміністрація вже заговорила по-іншому, вибачилася, визнала, що це порушення закону й неповага до клієнта. З "биками" не вдалося поговорити. На жаль. Пацани через брак аргументів, мабуть, не захотіли виходити/приїжджати", – розповів про завершення конфлікту Мазур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з алкогольних магазинів Києва продавець відмовився обслуговувати покупців українською мовою. Він заявив, що не знає про існування закону 5670-д, а також прикрився дозволом директора спілкуватися російською.

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Тема
Мовний скандал
Місце
Україна Київ
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Махно Володимир
Махно Володимир
сжечь этот паб и делов то! извинения свои, пусть себе в дупу засунут!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Вот так аналогично и спровацировали гражданскую войну в Украине!
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филипп филипыч
филипп филипыч
языковой проблемы нет. гражданского конфликта тоже. правильно майдановцы?)) только почему тогда начался базар и зачем требовать обслуживания на украинском языке когда все прекрасно понимают и русский? требование закона? а зачем вам нужен закон из-за которого граждане одной страны меж собой конфликтуют, а?) кому такой закон выгоден?
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