"Їдьте до Львова, селюки!" Паб у Києві потрапив у мовний скандал

У популярному київському пабі на Позняках спалахнув мовний скандал. Персонал відмовив ветеранам війни на Донбасі та активістам в обслуговуванні українською мовою і грубо їх образив.

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook розповів координатор громадської організації "СІЧ", представник Муніципальної варти Києва Сергій Мазур.

За його словами, після прохання відвідувачів співробітники закладу агресивно відреагували на нього і навіть отримали підтримку з боку деяких нетверезих клієнтів.

"Їдьте до Львова і там розмовляйте своєю українською. Село. Селюки", – огризнулися в пабі на звернення ветеранів.

Паб, де спалахнув скандал Facebook Сергія Мазура

"Крім образ, адміністрація нацькувала і двох "биків". Вони намагалися пояснити, щоб присутні менше вийо... зі своєю мовою. Далі приїхала поліція і все. Ніби конфлікту немає", – розповів про подальший розвиток подій Мазур.

Однак патріоти не мали наміру прощати таке ставлення до української мови й заручилися підтримкою безлічі громадських активістів і ветеранів, які раптово прийшли у паб із перевіркою.

"У результаті адміністрація вже заговорила по-іншому, вибачилася, визнала, що це порушення закону й неповага до клієнта. З "биками" не вдалося поговорити. На жаль. Пацани через брак аргументів, мабуть, не захотіли виходити/приїжджати", – розповів про завершення конфлікту Мазур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з алкогольних магазинів Києва продавець відмовився обслуговувати покупців українською мовою. Він заявив, що не знає про існування закону 5670-д, а також прикрився дозволом директора спілкуватися російською.

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