Хрущовки в Києві можуть реконструювати без знесення – генплан

У Києві задіють два методи реновації застарілого житлового фонду: це реконструкція та санація наявних будівель без знесення, можливо, з добудовою 1-2 поверхів.

"Якщо технічний стан їхній буде задовільний, то, можливо, ми підемо таким шляхом", – заявив начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький в ефірі "Україна 24".

За його словами, другий шлях, більш властивий Києву, – це знесення п'ятиповерхових хрущовок і будівництво на цих територіях будинків більшої площі та поверховості. Треба буде також будувати поруч нові садки та транспортні розв'язки.

Броневицький додав, що місто має допомогти інвестору, тому що 30-40% він віддасть мешканцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Броневицький повідомив, які хрущовки знесуть першими в Києві.