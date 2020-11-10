Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв: рідкісні фото торгового Києва

Київ в кінці XIX століття пережив промисловий, будівельний і торговий бум. Підприємці масово відкривали нові фабрики і заводи, а разом з ними – і фірмові магазини для продажу своєї продукції.

Тоді ж шикарні багатоповерхові будинки в центрі Києва росли як гриби, на європейський манер вони відкривали величезні скляні вітрини на перших поверхах, пише "Великий Київ".

"Всі головні вулиці сходилися на Хрещатику – він стає головною торговою артерією міста, обростаючи новими фешенебельними магазинами. Для багатіїв створені всі умови, щоб гроші можна було витрачати з комфортом. Тепер шопінг – це не просто похід за покупками, а модне дозвілля", – йдеться в статті.

На Хрещатику продавали одяг, домашні товари, ювелірні прикраси і музичні інструменти, солодощі та меблі, будівельні матеріали та сільськогосподарську техніку. Одним махом можна було купити першокласний чай, золоте кольє, капелюх і автомобіль.

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