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"Ховайтеся!" Синоптик попередила Київ про бурю

51.7тЧитати матеріал російською

У столиці України – Києві в неділю, 7 липня, очікуються дощі, можливо з грозами та сильним вітром.

Про погіршення погоди на своїй сторінці в Facebook попередила синоптик Наталія Діденко.

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"Зараз почнеться дощ, може, з грозою і вітром. Подбайте, куди сховатися, приберіть з вулиці вчорашню білизну, візьміть з собою якісь целофанчики, щоб накрити імпровізований стіл у лісі. І не забудьте ці целофанчики потім забрати. Словом, зустрічайте дощ", – написала Діденко.

Буря в Києві

Буря в Києві

Фокус.ua

Також синоптик зазначила, що сьогодні останній відчутно теплий день перед істотним похолоданням.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на свято Івана Купала, 7 червня, в Україні істотно погіршаться погодні умови.

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Україна
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Her Jopa
Her Jopa
«Вчерашнюю бельё»... Настільки ватні, що перекладають з української за допомогою гугл перекладача.
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