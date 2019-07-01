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"Хочуть Бандеру — буде Бандера!" У Зеленського анонсували новий скандальний референдум

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Питання перейменування Московського проспекту у Києві на проспект Степана Бандери варто винести на референдум.

Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю "РБК-Україна". "Я би виніс це питання на референдум. Чому хтось має визначати, як називати? Хочуть Бандери — нехай буде Бандери. Це може бути соцопитування, консультативне", — сказав він.

При цьому, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду щодо цього проспекту, глава Офісу президента запевнив, що вони "не втручаються у судову систему".

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Московський проспект у Києві

Московський проспект у Києві

"...Не маємо права за Конституцією", — резюмував Богдан.

Як писав OBOZREVATEL, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів. Йдеться про заміну старих назв проспектів Московського та Генерала Ватутіна у рамках декомунізації у 2016-2017 роках. Українців розгнівала це зміна.

КМДА завила, що готує апеляцію на це рішення.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Андрій БогданСтепан Бандера
Місце
УкраїнаКиїв
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Як вони вже достали зі своїми референдумами.
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