Харчі, ліки, гроші: у Києві бізнес долучився до боротьби з коронавірусом

Столичний бізнес активно допомагає міській владі боротися з розповсюдженням коронавірусу у Києві. Також задля подолання епідемії об’єднуються і діляться досвідом українські міста. Про те, що зроблено спільними зусиллями, під час онлайн-пресконференції розповів мер Києва Віталій Кличко.

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Віталій Кличко вийшов на онлайн-пресконференцію, присвячену ситуації з епідемією коронавірусу в Києві

Так, міський голова Києва подякував соціально відповідальному бізнесу за допомогу, яку підприємці надають міській владі в боротьбі з розповсюдженням коронавірусу в столиці.

"Я ще раз хочу подякувати відповідальному бізнесу за благодійну допомогу. – Харчами і обідами для незахищених, медичними масками, коштами. Сьогодні відзначу власників готелів. Це кілька компаній, що нададуть номери столичним лікарям. Аби між змінами медики могли переночувати, відпочити, харчуватися. Вони – в основній групі ризику, оскільки на передовій боротьби з коронавірусом. А в усіх медпрацівників сім’ї, діти. І їх не можна наражати на небезпеку", - наголосив Кличко.

Крім того, мер столиці, який також очолює Асоціацію міст України, розповів про те, як представники місцевого самоврядування у всіх куточках країни об’єднуються через небезпеку поширення COVID-19.

"Хочу зазначити, що на базі Асоціації міст України ми створюємо платформу для оперативного обміну досвідом і кращими практиками, що відпрацьовують сьогодні міста в ситуації пандемії. Бо сьогодні основне навантаження в боротьбі з розповсюдженням вірусу - саме на лідерах громад - на мерах українських міст міст і містечок. Ми всі спілкуємося, допомагаємо один одному. Асоціація міст готує рекомендаційні матеріали і оперативно надасть їх усім мерам. -Як діяти в окремих ситуаціях, які обмежувальні заходи ефективно запроваджувати, як комунікувати з громадою для подолання пандемії", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що АМУ готує свої зауваження і пропозиції до проектів законів та підзаконних актів, що ухвалює в умовах карантину центральна влада.

Нагадаємо, за останню добу, 24 березня, кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла до 31 особи. Напередодні ввечері Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" підтвердила ще 3 нових випадки захворювання на коронавірус у Києві. Ще 30 зразків перевіряються.

Всі троє киян, що захворіли - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один - 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, - 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ.

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