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"Грошей немає, всім "триматися": російський журналіст розсекретив плани Путіна на Україну

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Росія не припинить часткової окупації Донбасу, навіть якщо на найближчих президентських виборах в Україні переможе "зручний" для президента РФ Володимира Путіна кандидат.

Таку точку зору в інтерв'ю для видання "Факти" озвучив російський опозиційний журналіст Олександр Сотник. За його словами, Путін не збирається відступати з України, бо не хоче робити її сильнішою.

"Донбас потрібен Путіну тільки для того, щоб послаблювати Україну за допомогою цього анклаву військової нестабільності. Вважаю, доти, доки Путін у Кремлі, його політика щодо України не зміниться. Сильна Україна йому не потрібна. І навіть якщо на виборах переможе пропутінський кандидат - йому гарантоване політичне приниження", - припустив Сотник.

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Олександр Сотник

fakty.ua

Він також зазначив, що під час виборів президента України у 2019 році конфлікт на сході держави може посилитися.

"Інформаційне втручання буде точно. Не виключаю, що загостриться ситуація на Донбасі. Про повномасштабні військові дії сьогодні навряд чи можна вести мову: грошей немає, всім "триматися". Але наголошую: залізти в черепну коробку Путіна неможливо", - розповів журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука вважає, що після президентських виборів в Україні частина регіонів можуть підняти справжнє повстання.

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Донецька і Донецької області
Особа
Саша Сотник
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
дело не в путе даже. Дело в том, что москва будет максимально вредить каждому украинцу и каждой украинской семья с одной главной целью помимо прочих, чтобы ни у кого среди прислуживающего ей населения и мысли не возникло о возможности сбросить с себя ярмо москвы. Чтобы сама мысль об этом ужасала любого смерда москвы, для этого Украина должна страдать примерным образом в влажных мечтах москальского петушиного отродья
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