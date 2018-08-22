"Грошей немає, всім "триматися": російський журналіст розсекретив плани Путіна на Україну

Росія не припинить часткової окупації Донбасу, навіть якщо на найближчих президентських виборах в Україні переможе "зручний" для президента РФ Володимира Путіна кандидат.

Таку точку зору в інтерв'ю для видання "Факти" озвучив російський опозиційний журналіст Олександр Сотник. За його словами, Путін не збирається відступати з України, бо не хоче робити її сильнішою.

"Донбас потрібен Путіну тільки для того, щоб послаблювати Україну за допомогою цього анклаву військової нестабільності. Вважаю, доти, доки Путін у Кремлі, його політика щодо України не зміниться. Сильна Україна йому не потрібна. І навіть якщо на виборах переможе пропутінський кандидат - йому гарантоване політичне приниження", - припустив Сотник.

Олександр Сотник fakty.ua

Він також зазначив, що під час виборів президента України у 2019 році конфлікт на сході держави може посилитися.

"Інформаційне втручання буде точно. Не виключаю, що загостриться ситуація на Донбасі. Про повномасштабні військові дії сьогодні навряд чи можна вести мову: грошей немає, всім "триматися". Але наголошую: залізти в черепну коробку Путіна неможливо", - розповів журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука вважає, що після президентських виборів в Україні частина регіонів можуть підняти справжнє повстання.