На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

У Києві та Київській області розбушувалася гроза, почалася злива і сильні пориви вітру.

Фото і відео негоди кияни публікують у соціальні мережах. Так, користувач мережі Петро Шталінберг опублікував у Facebook фото і відео з міста Вишневе, що під Києвом. Там сильна злива затопила вулиці.

Пізніше почався сильний град.

Скриншот

Град у Києві

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Через потужну зливу затопило вулиці на Чернігівській та на Солом'янці.

dtp.kiev.ua

Скриншот

Крім того, на фото, опублікованих в соціальних мережах видно, що через сильний дощ, деякі автомобілі пішли під воду.

Київ Інформ/Роман Петушков

Київ Інформ/Роман Петушков

Київ Інформ/Роман Петушков

Київ Інформ/Роман Петушков

Київ Інформ/Роман Петушков

Київ Інформ/Роман Петушков

Київ Інформ/Роман Петушков

Київ Інформ/Роман Петушков

Як повідомили у співтоваристві dtp.kiev.ua, на станції "Героїв Дніпра" було підтоплено торгівельно-розважальний центр "Оазис".