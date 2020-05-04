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4 травня • оновлено в 22:57
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На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

16.8т
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У Києві та Київській області розбушувалася гроза, почалася злива і сильні пориви вітру.

Фото і відео негоди кияни публікують у соціальні мережах. Так, користувач мережі Петро Шталінберг опублікував у Facebook фото і відео з міста Вишневе, що під Києвом. Там сильна злива затопила вулиці.

Пізніше почався сильний град.

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Скриншот

Град у Києві

Град у Києві

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Telegram\ Киев Сейчас

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Telegram\ Киев Сейчас

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Telegram\ Киев Сейчас

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Telegram\ Киев Сейчас

Через потужну зливу затопило вулиці на Чернігівській та на Солом'янці.

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

dtp.kiev.ua

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Скриншот

Крім того, на фото, опублікованих в соціальних мережах видно, що через сильний дощ, деякі автомобілі пішли під воду.

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Київ Інформ/Роман Петушков

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Київ Інформ/Роман Петушков

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Київ Інформ/Роман Петушков

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Київ Інформ/Роман Петушков

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Київ Інформ/Роман Петушков

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Київ Інформ/Роман Петушков

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Київ Інформ/Роман Петушков

На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

Київ Інформ/Роман Петушков

Як повідомили у співтоваристві dtp.kiev.ua, на станції "Героїв Дніпра" було підтоплено торгівельно-розважальний центр "Оазис".

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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