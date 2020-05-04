На Київ і область ринули зливи з градом. Фото і відео стихії та затоплених вулиць

У Києві та Київській області розбушувалася гроза, почалася злива і сильні пориви вітру.
Фото і відео негоди кияни публікують у соціальні мережах. Так, користувач мережі Петро Шталінберг опублікував у Facebook фото і відео з міста Вишневе, що під Києвом. Там сильна злива затопила вулиці.
Пізніше почався сильний град.
Скриншот
Град у Києві
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Через потужну зливу затопило вулиці на Чернігівській та на Солом'янці.
dtp.kiev.ua
Скриншот
Крім того, на фото, опублікованих в соціальних мережах видно, що через сильний дощ, деякі автомобілі пішли під воду.
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Як повідомили у співтоваристві dtp.kiev.ua, на станції "Героїв Дніпра" було підтоплено торгівельно-розважальний центр "Оазис".
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