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Готуйте протигази! Киян попередили про небезпечне повітря

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У Києві до 4 червня утримається погода, що сприяє накопиченню шкідливих речовин у повітрі.

За інформацією ЦГО ім. Бориса Срезневського, високі тиск і температура спричинили надмірне забруднення атмосфери зразу в декількох районах столиці. Про це повідомили в прес-службі КМДА на офіційному сайті.

"30-31 травня забруднення діоксидом азоту в 4-6 разів перевищило гранично-допустиму норму в районах Бессарабської площі, Деміївської площі, Оболонського проспекту, вул. Довженка, Попудренка і Скляренка, а також площі Перемоги", - розповіли в прес-службі.

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Крім того, рівень формальдегіду в повітрі в 4-5 разів перевищив норму на просп. Лесі Українки, площі Перемоги, Деміївської площі, Оболонського проспекту, Бессарабської площі та вул. Довженко.

Раніше OBOZREVATEL писав, якою буде погода в Україні в перші дні червня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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