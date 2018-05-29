Палає острів: у Києві спалахнула потужна пожежа. Відеофакт

У Києві 29 травня на Трухановому острові сталася пожежа.

Відео, на якому зафіксоване загоряння, опублікувала на своїй сторінці у Facebook керівник прес-центру "КП в Україні" Тетяна Данилова (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця сторінки).

У коментарі для OBOZREVATEL у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві підтвердили, що на Трухановому острові почалася пожежа. Детальну інформацію рятувальники нададуть після встановлення деталей надзвичайної події.

Як встановили рятувальники на місці надзвичайної події, загоряння сталося на території однієї зі спортивних баз, у 2-поверховому дерев'яному нежитловому будинку. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Як писав OBOZREVATEL, у Херсонській області спалахнула потужна пожежа у лісі.