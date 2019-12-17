"Гончарук, виходь!" Власники євроавто запалили фаєри під Кабміном. Фото

У центрі Києва 17 грудня власники авто на єврономерах, котрі влаштували мітинг під Верховною Радою, почали палити фаєри.

Декілька сотень людей вимагають в уряду і президента Володимира Зеленського спростити процедури і ціну на розмитнення автомобілів, які ввозяться в Україну. Про це повідомляється у Telegrаm-каналі "Еспресо.TV".

Зазначається, що через дії протестувальників у столиці залишається заблокованою вулиця Грушевського.

Власники євроавто запалили фаєри під Кабміном Еспресо

"Пікетувальники скандують: "Гончарук, виходь!" Палять фаєри, вул. Грушевського заблокована", – йдеться у повідомленні.

Євробляхери палять фаєри під Кабміном еспрессо

Євробляхери палять фаєри під Кабміном Еспресо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва 17 грудня почалися мітинги під Верховною Радою України. На них вийшли власники авто на єврономерах, а також противники відкриття ринку землі.

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