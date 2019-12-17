Головна Новини
17 грудня • оновлено в 12:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"Гончарук, виходь!" Власники євроавто запалили фаєри під Кабміном. Фото

2.2т
Читати матеріал російською

У центрі Києва 17 грудня власники авто на єврономерах, котрі влаштували мітинг під Верховною Радою, почали палити фаєри.

Декілька сотень людей вимагають в уряду і президента Володимира Зеленського спростити процедури і ціну на розмитнення автомобілів, які ввозяться в Україну. Про це повідомляється у Telegrаm-каналі "Еспресо.TV".

Зазначається, що через дії протестувальників у столиці залишається заблокованою вулиця Грушевського.

Власники євроавто запалили фаєри під Кабміном

Власники євроавто запалили фаєри під Кабміном

Еспресо

"Пікетувальники скандують: "Гончарук, виходь!" Палять фаєри, вул. Грушевського заблокована", – йдеться у повідомленні.

Євробляхери палять фаєри під Кабміном

Євробляхери палять фаєри під Кабміном

еспрессо

Євробляхери палять фаєри під Кабміном

Євробляхери палять фаєри під Кабміном

Еспресо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва 17 грудня почалися мітинги під Верховною Радою України. На них вийшли власники авто на єврономерах, а також противники відкриття ринку землі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Акції протесту в Києві Авто на єврономерах
Місце
Україна
Теги
протест мітинг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
12
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги