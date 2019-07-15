Головного митника України обчистили у центрі Києва: що трапилося

У Печерському районі Києва правоохоронці затримали злочинців, які обікрали Максима Нефьодова.
Інцидент трапився в неділю, 14 липня, на терасі ресторану Paul ("Пауль"). Як повідомило джерело OBOZREVATEL, злочинець зумів витягнути з сумки нового голови митної служби України Максима Нефьодова його планшет iPad.
Максим Нефьодов завершив роботу на посаді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та з понеділка, 15 липня, почав виконувати обов'язки керівника митної служби
Facebook Максима Нефьодова
За твердженням джерела, злодії були затримані практично відразу (працювали в парі). Ними виявилися двоє безробітних жителів Харкова, один із них раніше судимий.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка).
Максим Нефьодов не вперше стає об'єктом злочинних зазіхань. У липні 2016 року у Києві у нього викрали Infiniti EX35, в вересні 2018 - обчистили квартиру на Шовковичній.
Викрадений Infiniti
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Таким чином, ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.
8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.
17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 24 квітня конкурс відновили.
25 червня Максим Нефьодов заявив, що виграв конкурс.
5 липня Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та призначив головою Державної митної служби (ДМС).
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