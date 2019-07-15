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Головного митника України обчистили у центрі Києва: що трапилося

41.3т Читати матеріал російською

У Печерському районі Києва правоохоронці затримали злочинців, які обікрали Максима Нефьодова.

Інцидент трапився в неділю, 14 липня, на терасі ресторану Paul ("Пауль"). Як повідомило джерело OBOZREVATEL, злочинець зумів витягнути з сумки нового голови митної служби України Максима Нефьодова його планшет iPad.

Максим Нефьодов завершив роботу на посаді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та з понеділка, 15 липня, почав виконувати обов'язки керівника митної служби

Максим Нефьодов завершив роботу на посаді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та з понеділка, 15 липня, почав виконувати обов'язки керівника митної служби

Facebook Максима Нефьодова

За твердженням джерела, злодії були затримані практично відразу (працювали в парі). Ними виявилися двоє безробітних жителів Харкова, один із них раніше судимий.

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Головного митника України обчистили у центрі Києва: що трапилося

Максим Нефьодов не вперше стає об'єктом злочинних зазіхань. У липні 2016 року у Києві у нього викрали Infiniti EX35, в вересні 2018 - обчистили квартиру на Шовковичній.

Викрадений Infiniti

Викрадений Infiniti

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Кримінал Ексклюзив
Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України ГТС
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Вор у вора шапку украл.
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
А кому нужна эта информация? Два лоха попытались стащить у третьего лоха.
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