Головлікарка Олександрівської лікарні Києва про коронавірус: реанімація переповнена, люди вмирають

В Олександрівській лікарні Києва, яка є опорною в боротьбі з коронавірусом (COVID-19), особливий приріст хворих зафіксовано в реанімації.

Як повідомила "Сніданку з 1+1" головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко, зараз відділення реанімації переповнене (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Останній місяць 8-10 важких хворих, із яких від 1 до 3 інфікованих перебувають на апараті штучної вентиляції легень. Зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо. Важка категорія хворих із вираженою дихальною недостатністю вмирає", – підкреслила вона.

Антоненко зазначила, що лікарі вже чітко розрізняють симптоми коронавірусу у хворих навіть до надходження результатів тестів.

"Клінічна картина типова. Великий відсоток хворих на COVID-19 прибуває до лікарні з високою лихоманкою відразу. Ми її вже відрізняємо від пневмонії, яка також спостерігається. Навіть якщо немає позитивного ПЛР-тесту, то є клінічна картина. Є певні зміни на комп'ютерній томографії легень", – заявила головлікарка.

За її словами, інфікування коронавірусом супроводжується великою запальною реакцією.

"Дексаметазон" дійсно впливає, зменшує запальний процес і депресію імунної системи. Саме тому він призначається до лікування пацієнтів, але він жодним чином не впливає на вірус", – розповіла Антоненко.

Вона також повідомила, що останнім часом у протокол лікування хворих додали препарати-антикоагулянти, які перешкоджають згортанню крові, що провокує COVID-19.

Головлікарка Олександрівської лікарні застерегла українців від нехтування карантину.

"Збільшення інфікованих хворих пов'язано з ігноруванням і нехтуванням усіх заходів, які було визначено карантином. Лише з цим", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пацієнти з коронавірусом, які перебувають у реанімації 1-ї міської лікарні Вінниці, розповіли про важке подолання хвороби.