Головлікарка лікарні Києва: реанімації з COVID-хворими перейшли на нелюдський режим
У Києві порівняно з весною і літом збільшилася кількість хворих на коронавірус із важким перебігом хвороби, реанімації забиті.
Про це в інтерв'ю "Главреду" повідомила директорка (головна лікарка) Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан, зазначивши, що пацієнтів навіть не можна порівнювати.
"Тепер захворювання протікає набагато важче і віковий графік теж трохи змінився. Якщо раніше це були виключно вікові люди, то сьогодні достатньо молодих. І хоча відсоток таких невеликий, але вони є і переносять хворобу досить складно", – підкреслила вона.
За словами медикині, лікарня зараз працює над збільшенням реанімаційних ліжок, у повному обсязі задіяні 20 місць.
"Спочатку ми їх збільшили з 6 до 9, а потім вже з 9 до 18 ліжок. І це не остаточна цифра, ми готуємося збільшити реанімаційні ліжка до 30. Тому що якщо влітку реанімації були заповнені, але не були перевантажені, то вже протягом останніх місяців реанімації працюють у нелюдському режимі – дуже перевантажені", – уточнила Мостепан.
Вона додала, що в реанімації перебувають вкрай важкі хворі, в лікарні діє централізована подача кисню – таких точок 92, усього ж в медустанові 197 кисневих точок.
"Ті хворі, у яких пограничний стан (важкий і наближений до реанімаційного), вони всі на контролі у лікарів-анестезіологів. Вони ще не вимагають під'єднання до апарату ШВЛ, але вже потребують постійної подачі кисню", – розповіла лікарка.
Анестезіологи корелюють терапію, і пацієнт отримує всю реанімаційну допомогу, але йому ще не потрібен апарат ШВЛ.
"Тобто ми все робимо для того, щоб хворих не доводити до реанімації", – резюмувала вона.
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