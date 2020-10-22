Голова Держспоживслужби розповів, коли Київ перейде до "червоної" зони

Начальник столичної Держспоживслужби Олег Рубан розповів, за якої умови Київ перейде до "червоної" карантинної зони.

Наразі в місті склалася напружена ситуація із забезпеченням ліжко-місць, наголосив він у коментарі "РБК-Україна".

"Заповненість коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше ніж 5 днів, то Київ може повністю перейти до "червоної" зони. Але сьогодні це ще під контролем, і ліжкофонд забезпечується", – сказав він.

Експерт вважає, що столиця може останньою вийти з епідемії коронавірусу, оскільки є містом-мегаполісом із великою кількістю організованих колективів та сполученням транспортних мереж.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок четверга, 22 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 322 879 випадків коронавірусної інфекції. З них 7053 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом за добовим приростом.