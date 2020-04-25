Гоголевский продовольственный рынок начнет работу в онлайн-режиме с начала мая

Гоголевский продовольственный рынок, будет работать в онлайн-режиме.

Об этом узнавали наши журналисты – как это сделали, как поможет при карантине и как будет работать доставка товаров.

Сначала немного интересной истории о Гоголеве и собственно, почему именно о нем. Гоголев это село возле Броваров которое в начале XVII века, получило статус городского самоуправления (Магдебургское право) – "Гоголеву пожаловано "вольность местную", полную судебную власть передано местечковому правительству на вечные времена и вести ярмарки". Такую привилегию Гоголев получил от польского короля Жигимонта III, за трудолюбие гоголевцев, которое передалось им по наследству.

До введения карантина гоголевский продовольственный рынок открывался только в воскресенье, куда в основном съезжались киевляне за домашними продуктами. Но карантин "внес свои коррективы" в работу всех продовольственных рынков и вынудил их в режиме цейтнота оптимизировать свою работу под карантинный режим работы.

Чтобы не оставить без работы гоголевцев, оперативно был создан сайт продовольственного рынка, где каждый может покупать товары как в обычном Интернет магазине и получать адресную доставку. Работает это очень просто и эта идея может быть использована всеми сельскими продовольственными рынками. И важно то, что благодаря такому подходу, люди не останутся без работы в период карантина и надвигающегося кризиса.

Работает это так – коротко расскажем на примере Гоголева, чтобы каждое село могло сделать так самостоятельно и добавим скрин сообщения с закрытой группы продавцов Гоголевского рынка. В центре села, где есть рынок, открывается фасовочно-сберегающий склад, на который жители села сносят продукты, которые взвесят и подготовят к воскресной доставке. Делать доставку в воскресенье очень удобно, потому что с понедельника по пятницу будет собрано достаточно заказов, чтобы доставка до города не стоила дороже, чем сам заказ (ведь от Гоголева до Киева – 40 км).

Ну а для всех кто потерял возможность покупать продукты на продовольственных рынках, предоставляем адрес сайта гоголевского продовольственного рынка. Только еще раз напомним, что открытие первого мая, доставка заказов будет проводиться только по воскресеньям.

Будем надеяться, что такие решения принесут пользу и собственно помогут пережить пандемию.

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