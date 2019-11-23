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23 листопада • оновлено в 20:18
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Година пік: з'ясувалося, звідки найдовше їхати до Києва вранці

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Найбільше часу до Києва у годину пік займає дорога з Ходосівки, а найменше – з Петропавлівської Борщагівки.

Такі результати показало дослідження Лун.Місто. Зазначено також точний час, необхідний на дорогу з різних точок передмістя:

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Час пик в Киеве

Час пик в Киеве

Фокус.юа

  1. Ходосівка – "Теремки": 32 хвилини

  2. Боярка – "Академмістечко": 31 хвилина

  3. Гостомель – "Академмістечко": 30 хвилин

  4. Бориспіль – "Бориспільська": 29 хвилин

  5. Бровари – "Лісова": 28 хвилин

  6. Вишневе – "Теремки": 27 хвилин

  7. Ірпінь – "Академмістечко": 23 хвилини

  8. Святопетрівське – "Академмістечко": 19 хвилин

  9. Гатне – "Теремки": 17 хвилин

  10. Вишгород – "Героїв Дніпра": 15 хвилин

Година пік: з'ясувалося, звідки найдовше їхати до Києва вранці

Лун.Місто

Згідно з дослідженням, найбільше година пік впливає на подолання дороги з Вишневого до "Теремків": додає 108% до часу по вільній дорозі. Найменше впливає на шлях із Борисполя до "Бориспільської".

Під час виконання роботи експерти використали дані сервісу Uber Movement, який допомагає розв'язувати транспортні проблеми. Враховували інформацію про швидкість руху на дорогах Києва та області о 8–9 ранку за чотири дні у квітні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше громадський активіст заявив, що у Києві необхідно звузити 99,9% столичних доріг. На його думку, це перетворить Київ на європейське місто з європейською автоінфраструктурою.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Київ
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