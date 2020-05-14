Метро у Києві може бути відкрите з 25 травня, тільки якщо столиця відповідатиме протиепідеміологічним критеріям, розробленим експертами Міністерства охорони здоров'я України.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Степанов назвав умову відкриття метро у Києві

"Нами будуть надані дуже конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які будуть затверджені постановою уряду. Там враховані всі без винятку критерії, за якими може відкриватися, зокрема, міський транспорт і метро", – зазначив він.

За словами Степанова, якщо Київ відповідатиме цим критеріям, то МОЗ не бачить проблеми у відкритті метро.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Він додав, що критерії розробляли епідеміологи і вірусологи, які розуміють, як саме треба виходити з карантину.

"Якщо відповідає, то я не бачу в цьому проблеми", – наголосив глава МОЗ.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня. За його словами, точна дата відкриття буде озвучена до кінця тижня.

При цьому головний санітарний лікар України Віктор Ляшко стверджує, що в разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту можливе тільки на початку червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня мер Києва Віталій Кличко виступив з вимогою до уряду про відновлення роботи метро в столиці після закінчення карантину, зокрема, 25 травня.