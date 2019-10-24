"Газова камера!" У Києві вийшли на мітинг проти їдкого туману

У четвер, 24 жовтня у Києві на Осокорках відбувся мітинг проти забруднення повітря.

Група людей вийшла на міст над проспектом Бажана, розвісивши над дорогою плакати, повідомляє у Facebook "Київ Оперативний".

Люди на мосту вимагали вирішити ситуацію, через яку у Києві за останні дні утворився густий туман. Мітингувальники скаржилися на погіршення стану здоров'я.

"Хочемо дихати, а не задихатися", "ПОХ – газова камера", "Досить труїти Дарницю", "Хочу дихати чистим повітрям", – написано на плакатах.

Зазначимо, що Дарницький район столиці вважається одним із найбрудніших у Києві. Тут розташований сміттєспалювальний завод "Енергія", Бортницька станція аерації. ПОХ – це мікрорайони Позняки, Осокорки, Харківський.

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Раніше у КМДА повідомив, що туман, який уже кілька днів спостерігається у Києві, викликаний особливостями температурного режиму у жовтні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні був зафіксований найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю чи США.

OBOZREVATEL докладно дізнався, чому країну накрив смог. Ймовірні причини цього – промислові викиди, а також горіння торфовищ і звичка українців восени масово спалювати листя.

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