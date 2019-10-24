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24 жовтня • оновлено в 12:08
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"Газова камера!" У Києві вийшли на мітинг проти їдкого туману

1.3т Читати матеріал російською

У четвер, 24 жовтня у Києві на Осокорках відбувся мітинг проти забруднення повітря.

Група людей вийшла на міст над проспектом Бажана, розвісивши над дорогою плакати, повідомляє у Facebook "Київ Оперативний".

Люди на мосту вимагали вирішити ситуацію, через яку у Києві за останні дні утворився густий туман. Мітингувальники скаржилися на погіршення стану здоров'я.

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"Хочемо дихати, а не задихатися", "ПОХ – газова камера", "Досить труїти Дарницю", "Хочу дихати чистим повітрям", – написано на плакатах.

Зазначимо, що Дарницький район столиці вважається одним із найбрудніших у Києві. Тут розташований сміттєспалювальний завод "Енергія", Бортницька станція аерації. ПОХ – це мікрорайони Позняки, Осокорки, Харківський.

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Мітинг у Києві проти забруднення повітря

Раніше у КМДА повідомив, що туман, який уже кілька днів спостерігається у Києві, викликаний особливостями температурного режиму у жовтні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні був зафіксований найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю чи США.

OBOZREVATEL докладно дізнався, чому країну накрив смог. Ймовірні причини цього – промислові викиди, а також горіння торфовищ і звичка українців восени масово спалювати листя.

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Теми
Новини Києва та Київської області Смог в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
Туман в Києві
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В бубны стучать и плясать вокруг костров не пробовали? Туземцы блин
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Придурь с дымовой шашкой. Вышел на митинг против загрязнения воздуха. Хотя что с него взять, х0хол же.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухим лишь бы не работать
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