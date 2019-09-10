Гар та сморід: Київ огорнув страшний дим, що провокує хвороби

У ніч на 10 вересня Дарницький район Києва огорнули дим і гар, затягнувши небо смогом.
Про це у Facebook повідомив житель столиці, який опублікував виміри рівня викиду шкідливих часток у повітря.
"Знову всю ніч гар, дим, сморід по всьому Дарницькому району. Два піки – о 0:30 і 5:30. Вперше після встановлення датчика на Ревуцького 35 бачу підвищення за PM1", – йдеться в повідомленні.
Пояснимо, що PM1 – частки розміром менше 1 мкм. Приклади: пил, частки, що утворюються під час згоряння, бактерії і віруси.
За даними ВООЗ частки PM1 – найдрібніші і найбільш небезпечні. Вони згубно впливають на здоров'я, проникаючи в легені, викликаючи респіраторні й серцево-судинні ускладнення та захворювання.
У гіршому випадку частки PM1 можуть стати причиною таких смертельних хвороб, як серцевий напад, рак легенів, деменція, емфізема, водянка й інших серйозних захворювань, що ведуть до передчасної смерті.
Смог у Києві
Смог у Києві
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Заміри забруднення в повітрі
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 вересня під Києвом спалахнула пожежа на території звалища. Саме ж місто Обухів повністю затягло димом. Жителі забили тривогу в соцмережах, повідомляючи, що через нього важко дихати.
У ДСНС повідомили, що поблизу Трипілля на території стихійного несанкціонованого звалища виникла пожежа на площі майже 1 га.
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