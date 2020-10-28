Фотограф Порошенка показав виборчу кампанію на світлинах

Фотограф Михайло Палінчак, що працював у Адміністрації президента України часів Петра Порошенка, а після завершення каденції 5 глави держави продовжив співпрацювати з партією "Європейська Солідарність", опублікував цікаву фотосесію. На ній він зафіксував історію переможної виборчої кампанії "ЄС" до Київради – від моменту оголошення про те, що ця політсила йде на вибори.

Фотографії Палінчак виклав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Список партії "Європейська Солідарність" на місцевих виборах до Київради очолила Марина Порошенко. За паралельним підрахунком голосів партія "Європейска солідарність" перемагає в Києві та сформує найбільшу фракцію в Київраді. Вітаю усю команду з перемогою! Й особливо Марину Порошенко, Наталію Бутенко, Вікторію Сюмар, Дінару Хабібулаєву, Андрія Жигуліна, Олену Білову", – написав Палінчак.

Він також розповів про те, що зафіксував усю виборчу кампанію "ЄС" у Києві – від оголошення про старт кампанії і до появи перших результатів.

"Трохи більше двох місяців я фотографував виборчу кампанію Марини Порошенко починаючи з оголошення й до самого голосування та появи результатів. Сказати, що було цікаво - це нічого не сказати. Але за фотографа мають говорити його фотографії", – підкреслив фотограф.

Фотограф зафіксував перебіг виборчої кампанії ЄС в Києві. facebook.com/mpalinchak

Першим номером у "київському" списку "ЄС" стала Марина Порошенко. facebook.com/mpalinchak

Лідер "ЄС" Петро Порошенко був поруч з дружиною Мариною. facebook.com/mpalinchak

facebook.com/mpalinchak

Марина Порошенко дає інтерв’ю черговому телеканалу. facebook.com/mpalinchak

На виборчу кампанію наклала відбиток ситуація з коронавірусом: зустрічі з виборцями довелося поєднувати з допомогою лікарям. facebook.com/mpalinchak

Важливий аспект кампанії - зустрічі з військовими. facebook.com/mpalinchak

Марина Порошенко, №1 у списку "ЄС" до Київради facebook.com/mpalinchak

За два місяці команда "ЄС" пройшла через багато пресконнференцій та брифінгів. facebook.com/mpalinchak

Команда "ЄС" працювала злагоджено . facebook.com/mpalinchak

Марина Порошенко зустрічається з військовими. facebook.com/mpalinchak

Підтримка медиків - важлива складова програми "ЄС" facebook.com/mpalinchak

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Виснажливий ритм кампанії давався взнаки facebook.com/mpalinchak

Марина Порошенко очолила команду ЄС у Києві facebook.com/mpalinchak

Після пресконференції facebook.com/mpalinchak

Петро та Марина Порошенки беруть участь у меморіальному заході "Дзвони пам’яті" facebook.com/mpalinchak

Родина Порошенків голосує на виборах facebook.com/mpalinchak

Як повідомляв OBOZREVATEL, "ЄС" за попередніми підрахунками голосів отримає найбільшу фракцію у Київраді. У політсилі вже розповіли про перші кроки, які вважають за необхідне зробити.