Фотограф Порошенка показав виборчу кампанію на світлинах

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Кияни
2,0 т.
Петро і Марина Порошенки

Фотограф Михайло Палінчак, що працював у Адміністрації президента України часів Петра Порошенка, а після завершення каденції 5 глави держави продовжив співпрацювати з партією "Європейська Солідарність", опублікував цікаву фотосесію. На ній він зафіксував історію переможної виборчої кампанії "ЄС" до Київради – від моменту оголошення про те, що ця політсила йде на вибори.

Фотографії Палінчак виклав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Список партії "Європейська Солідарність" на місцевих виборах до Київради очолила Марина Порошенко. За паралельним підрахунком голосів партія "Європейска солідарність" перемагає в Києві та сформує найбільшу фракцію в Київраді. Вітаю усю команду з перемогою! Й особливо Марину Порошенко, Наталію Бутенко, Вікторію Сюмар, Дінару Хабібулаєву, Андрія Жигуліна, Олену Білову", – написав Палінчак.

Він також розповів про те, що зафіксував усю виборчу кампанію "ЄС" у Києві – від оголошення про старт кампанії і до появи перших результатів.

"Трохи більше двох місяців я фотографував виборчу кампанію Марини Порошенко починаючи з оголошення й до самого голосування та появи результатів. Сказати, що було цікаво - це нічого не сказати. Але за фотографа мають говорити його фотографії", – підкреслив фотограф.

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