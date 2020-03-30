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30 березня • оновлено в 23:51
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Фото київської медсестри зі шрамами від маски зворушило українців

2.7т
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У соцмережах з'явилося фото київської медсестри Олени Фініш, на обличчі якої видно величезні шрами від маски. Це викликало зворушливу реакцію українців.

Знімок на своїй сторінці в Facebook опублікував анестезіолог інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 Володимир Лиходієвський (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"А це – шрами від маски у моєї реанімаційної медсестри, яка працює сьогодні одна. Робота в умовах обмежених ресурсів. Але найстрашніший дефіцит у нас – не дефіцит масок, а дефіцит персоналу", – прокоментував Лиходієвський.

"Дякую за подвиг!" Фото київської медсестри зі шрамами від маски зворушило українців

Олена Фініш / Facebook

"Дякую за подвиг!" Фото київської медсестри зі шрамами від маски зворушило українців

Володимир Лиходієвський / Facebook

Користувачі соцмережі обурилися тим, що в країні не цінують таких медиків, а також подякували жінці за її подвиг.

"Дякую за подвиг!" Фото київської медсестри зі шрамами від маски зворушило українців
"Дякую за подвиг!" Фото київської медсестри зі шрамами від маски зворушило українців
"Дякую за подвиг!" Фото київської медсестри зі шрамами від маски зворушило українців
"Дякую за подвиг!" Фото київської медсестри зі шрамами від маски зворушило українців
"Дякую за подвиг!" Фото київської медсестри зі шрамами від маски зворушило українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у восьми медиків офіційно підтверджено коронавірус. Останні чотири випадки – в Монастириському районі Тернопільської області. Зокрема, й у завідувача Центром первинної медичної допомоги.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
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