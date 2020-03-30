"Дякую за подвиг!" Фото київської медсестри зі шрамами від маски зворушило українців

У соцмережах з'явилося фото київської медсестри Олени Фініш, на обличчі якої видно величезні шрами від маски. Це викликало зворушливу реакцію українців.

Знімок на своїй сторінці в Facebook опублікував анестезіолог інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 Володимир Лиходієвський (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"А це – шрами від маски у моєї реанімаційної медсестри, яка працює сьогодні одна. Робота в умовах обмежених ресурсів. Але найстрашніший дефіцит у нас – не дефіцит масок, а дефіцит персоналу", – прокоментував Лиходієвський.

Олена Фініш / Facebook

Володимир Лиходієвський / Facebook

Користувачі соцмережі обурилися тим, що в країні не цінують таких медиків, а також подякували жінці за її подвиг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у восьми медиків офіційно підтверджено коронавірус. Останні чотири випадки – в Монастириському районі Тернопільської області. Зокрема, й у завідувача Центром первинної медичної допомоги.

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