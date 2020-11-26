Фонтани в Києві встановлювали для водопою коней. Раритетне фото

Анна Прийма Кияни 03:40, 26.11.2020

У Києві раніше фонтани мали виконувати подвійну роль: естетичну і практичну – із них могли пити воду коні.

У мережі згадали перший такий фонтан на Царській площі. Його встановив у 1849 році губернатор Іван Фундуклей.

Фонтан у Києві
"Пуля", Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, й авто.

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Кияни

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