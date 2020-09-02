Фірсов вказав на порушення мешканців Конча-Заспи і пообіцяв розібратися

Ексглава Державної екологічної інспекції України та кандидат у мери Києва Єгор Фірсов показав маєтки мешканців Конча-Заспи, які, за його словами, побудовані з порушенням Конституції та законодавства України.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що разом із політичною силою "Екологічна Альтернатива" має намір захищати права киян.

"Майже усі свої домівки мешканці так званої еліти побудували в порушення закону та Конституції. Побудувавши величезні паркани з колючими дротами, вони перекрили доступ громадян до води. Це суперечить Закону про забезпечення вільного доступу громадян до узбережжя водойм, який ще рік тому підписав президент Зеленський", – написав він.

За додержанням цих норм, як сказано у повідомленні Фірсова, має слідкувати муніціпалітет. Більше того, столичне комунальне підприємство Плесо навіть може демонтувати ці паркани. "Проте влада не чіпає мешканців елітної Конча-Заспи, їм можна порушувати закон.А якщо чинна місцева влада не хоче захищати права громадян, то це зробить Екологічна Альтернатива. Із парканами доведеться прощатися, хлопці", – сказав він.

Крім того, як пише Фірсов, власники усіх цих територій сплачують мізерні податки на землю.

"Ми йдемо у Київраду, щоб виправити цю несправедливість: 1. Усі паркани, які обмежують вільний доступ до води мають бути демонтовані. 2. Ми змусимо власників елітних маєтків сплачувати адекватний податок на землю. Долучайтеся до нас, Київ – для киян, а не тільки для обраних", – написав він.