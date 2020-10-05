Фірсов розповів, як зробити Київ чистою та екологічно безпечною столицею. Відео

Гліб Іванов Кияни 12:33, 5.10.2020

Кандидат у мери Києва від партії "Екологічна альтернатива" Єгор Фірсов представив план політсили з порятунку міста від сміття.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що як і кожне велике місто, Київ генерує надзвичайно багато відходів – за рік тут накопичується близько 1,5 мільйони тонн сміття.

"Наразі, основну його частину просто звалюють на полігонах, що неймовірно шкодить довкіллю та здоров'ю киян. Сортується та переробляється у столиці лише 8% відходів, а це неймовірно мало для розвиненої європейської країни", – написав він.

Фірсов розповів, що його команда пропонує такі рішення:

  • зробити так, щоб у столиці запрацювала зручна та ефективна система сортування відходів, а пунктів прийому вторсировини стало більше.

  • Докласти зусиль, щоб до 2024 року у Києві побудували сміттєпереробний завод – сучасний та екологічно безпечний.

  • Модернізувати такі застарілі та руйнівні для довкілля підприємства, як сміттєспалювальний завод "Енергія".

  • Побудувати розвинену систему компостування відходів, а згодом використовувати цей компост як добриво для зелених зон міста.

  • Прибрати усі стихійні сміттєзвалища столиці, налагодити вчасне та повноцінне прибирання.

"Саме ці заходи допоможуть Києву стати чистою та екологічно безпечною європейською столицею. Підтримуй "Екологічну альтернативу", адже це – більше ніж політика, це – особисте!", – написав він.

Єгор Фірсов / Facebook
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