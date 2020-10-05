Фірсов розповів, як зробити Київ чистою та екологічно безпечною столицею. Відео

Кандидат у мери Києва від партії "Екологічна альтернатива" Єгор Фірсов представив план політсили з порятунку міста від сміття.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що як і кожне велике місто, Київ генерує надзвичайно багато відходів – за рік тут накопичується близько 1,5 мільйони тонн сміття.

"Наразі, основну його частину просто звалюють на полігонах, що неймовірно шкодить довкіллю та здоров'ю киян. Сортується та переробляється у столиці лише 8% відходів, а це неймовірно мало для розвиненої європейської країни", – написав він.

Фірсов розповів, що його команда пропонує такі рішення:

зробити так, щоб у столиці запрацювала зручна та ефективна система сортування відходів, а пунктів прийому вторсировини стало більше.

Докласти зусиль, щоб до 2024 року у Києві побудували сміттєпереробний завод – сучасний та екологічно безпечний.

Модернізувати такі застарілі та руйнівні для довкілля підприємства, як сміттєспалювальний завод "Енергія".

Побудувати розвинену систему компостування відходів, а згодом використовувати цей компост як добриво для зелених зон міста.

Прибрати усі стихійні сміттєзвалища столиці, налагодити вчасне та повноцінне прибирання.

"Саме ці заходи допоможуть Києву стати чистою та екологічно безпечною європейською столицею. Підтримуй "Екологічну альтернативу", адже це – більше ніж політика, це – особисте!", – написав він.