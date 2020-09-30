Фірсов розповів, як позбутися забруднень повітря у Києві

Політична партія "Екологічна альтернатива" запропонувала план порятунку Києва від шкідливих забруднень у повітрі.

Про це написав кандидат у мери столиці Єгор Фірсов у Facebook. Він нагадав, що Київ за рівнем забруднення повітря є однією з найгірших столиць у Європі.

"Великі промислові об’єкти серед міста та забруднення від неекологічного транспорту роблять свою справу. При повній бездіяльності влади, ситуація з року в рік стає все складнішою", – сказано у повідомленні.

Так, Фірсов разом з "Екологічною альтернативою" запропонували:

усі топ-забруднювачі, такі як Дарницька ТЕЦ, Бортницька станція аерації, завод Енергія та інші, будуть модернізовані, або переміщені за межі міста.

Запровадження муніципальної системи моніторингу якості повітря із вільним доступом та в режимі онлайн.

У Києві буде впроваджено зони низьких викидів, які поступово розширятимуться на все місто.

Перевести весь комунальний транспорт на екологічні види палива. За 3 роки назавжди відмовитися від використання маршруток. Заборонити в’їзд у місто неекологічному транспорту.

"Ми будемо розвивати всеосяжну вело-інфраструктуру. Не менше 5% від щорічного автодорожнього бюджету міста буде направлено саме на це. Реалізувавши ці плани, у Києві буде чисте повітря, а кожен киянин, де б він не мешкав, зможе дихати на повні груди. Це більше ніж політика, це – особисте!", – наголосив Фірсов.