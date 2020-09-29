Фірсов показав чергове сміттєзвалище у Києві та розповів, як боротися. Відео

Гліб Іванов Кияни 15:20, 29.09.2020

У Дарницькому районі Києва помітили чергове стихійне сміттєзвалище.

Про це розповів кандидат у мери столиці від партії "Екологічна альтернатива" Єгор Фірсов у Facebook. Воно знаходиться біля магазину "Ашан" на столичних Позняках (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Фірсов наголосив, що система управління відходами у Києві наразі просто середньовічна – відсутній роздільний збір сміття, сміттєвози забирають усе це звалене докупи та везуть на переповнені полігони. У перспективі більша частина таких відходів буде розкладатись сотні років.

"Я та команда Екологічної Альтернативи вважаємо, що треба побудувати систему так, щоб людина могла викинути окремо папір, окремо пластик, окремо органічні речовини, які потім можна перетворити на компост. Ми знаємо, як це зробити. Тому обирайте тих, хто буде представляти ваші інтереси у Київраді, відповідально", – сказав він.

Єгор Фірсов / Facebook
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