Fintech-компанія LeoGaming передала два кисневих концентратора для Київської міської клінічної лікарні №12

Fintech-компанія LeoGaming продовжує надавати допомогу українській медицині під час пандемії COVID-19. Вчора компанія передала два кисневих концентратора для Київської міської клінічної лікарні №12.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"В Україні спостерігається серйозна нестача кисню для апаратів штучної вентиляції легенів – саме того, на чому працюють ШВЛ. Ситуація вже набуває небезпечного обороту: допомогу можуть отримати далеко не всі пацієнти. Ми вирішили виправити цю ситуацію в міру наших можливостей і вже замовили більшу партію концентраторів – адже на кону не прибуток, а життя всіх нас", – заявила CEO LeoGaming і глава МПС LEO Альона Дегрік Шевцова.

Положення з нестачею кисню в лікарнях дійсно серйозне. Днями ЗМІ повідомляли, що в лікарні Білої Церкви помер хворий на коронавірус чоловік, який через брак кисневих концентраторів пожертвував своїми хвилинами на апараті на користь сина, також хворого на COVID-19.

З початку 2020 року бізнес активно допомагає медичної галузі. Це були як приватні ініціативи бізнесменів (Євген Черняк і СEO топових українських компаній закупили апарати ШВЛ на 2,3 млн грн), так і глобальні ініціативи бізнесів. Наприклад, "Сільпо" виділили 100 млн грн і закупили 12 апаратів ШВЛ на суму 13 млн грн, а "Нова Пошта" – 25 млн грн на обладнання та додаткові матеріали для лікарень у Полтаві і області.

Також нагадаємо, що навесні 2020 року міжнародна платіжна система LEO виділила 2,8 млн грн на купівлю апаратів "штучних легенів" (ЕКМО або екстракорпоральної мембранної оксигенації). Проект здійснювали CEO LeoGaming Альона Дегрік Шевцова, співзасновник Monobank Олег Гороховський і Володимир Яценко. Крім того, співробітники компанії зібрали більше 160 000 грн і замовили 200 комплектів багаторазових захисних костюмів і масок для Хотинської міської лікарні в Чернівецькій області.