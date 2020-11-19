Фельдшерка швидкої з Києва – про те, як COVID-19 змінив роботу: пацієнтів багато, але в нас нічого не бракує

Фельдшерка відділення №1 Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Оксана Коваль розповіла про зміни в роботі з настанням пандемії COVID-19.

"Спочатку було важко. Незрозуміло, як усе повинно відбуватися. Що ми будемо робити на викликах? Як себе будуть поводити пацієнти? Також із засобами захисту: як надіти, як взути? А потім ми звикли. Пацієнти також звикли до нашого виду, а на початку лякалися", – зазначила вона на сторінці в Facebook.

За її словами, лікарі можуть звернутися як до завідувача, так і до старшого фельдшера, завжди допоможуть із транспортуванням, госпіталізацією хворих.

"До першого листопада ми були самі у відділенні (одна ковідна бригада. – Ред.) Роботи було дуже багато. Зараз додали ще одну, тому трохи легше. Пацієнтів багато. Ми обслуговуємо майже весь Київ, тому що то там бригада зайнята, то там, я про ковідних розповідаю", – додала Коваль.

Фельдшерка уточнила, що бригада забезпечена необхідним. "У нас усе є. У машинах, мабуть, костюмів 30 лежить, маски, респіратори, рукавички, антисептики. Усього багато. Я не знаю, чого в нас немає", – підсумувала вона.

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