"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради, – Сюмар

Партія "Європейська Солідарність" посіла перше місце на виборах до Київської обласної ради, здобувши підтримку майже 20% виборців, які прийшли на виборчі дільниці 25 жовтня. Депутати від цієї політсили отримають 25 мандатів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила народна депутатка "ЄС" Вікторія Сюмар

"17 днів знадобилося ТВК, щоб нарешті підвести офіційні результати виборів до Київської обласної ради. Можливо, так довго рахували, тому що впевнене перше місце тут отримала "Європейська солідарність". Наш результат – майже сто тисяч голосів! Тому у "ЄС" буде 25 депутатів, 22 - у Слуг, по 14 у "За майбутнє" й у "Батьківщини", 9 у ОПЗЖ", – написала Сюмар.

Депутатка зазначила, що в партії готові до переговорів із проукраїнськими політичними силами в області, які поділяють програмні принципи "Європейської Солідарності" .

"Воля виборців в області очевидна - формування більшості на чолі з "ЄС", – зазначила вона.

Сюмар також повідомила, що "ЄС" перемогла на виборах голів десяти ОТО на Київщині, але оголошення їх переможцями "поки затягують усіма можливими способами".

Нардеп нагадала, що попереду оскарження результатів у Василькові, перевибори в Українці, Броварах і Борисполі.

"У кожному з цих міст будемо боротися за перемогу", – заявила представниця "Європейської Солідарності".

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв: коментуючи попередні результати місцевих виборів, лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко констатував, що "ЄС" об'єднала всю Україну, і висловив сподівання, що політсилу українці підтримають і на майбутніх виборах у Раду.