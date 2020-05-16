Елітний нічний клуб у Києві "забив" на карантин: в мережу потрапили фото і відео з вечірки

У мережі опублікували фото і відео елітного столичного нічного клубу Queen, який працює, незважаючи на карантин через пандемію коронавірусу.

Відвідувачі клубу публікували відповідні кадри в соціальній мережі Instagram у ніч з 15 на 16 травня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

На них видно, що в закладі перебувало багато людей – заповнені були всі столики і танцпол. При цьому більшість відвідувачів комплексу не мали засобів захисту, соціальної дистанції вони також не дотримувалися. У масках знаходився тільки персонал закладу.

Нагадаємо, що з 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантину. Уряд дозволив обслуговування в закладах громадського харчування виключно на винос за попереднім замовленням і / або на літніх майданчиках під відкритим небом за умови забезпечення дотримання відстані не менше 1,5 метра стіл від столу і одне-двомісного розміщення клієнтів за одним столом. При цьому, про дозвіл роботи нічних клубів, зазначено не було.

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві деякі супермаркети порушили умови карантину : багато співробітників і касири працюють без масок і рукавичок.